По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

В Судогодском районе на пожаре в деревянном доме погиб мужчина. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.Вечером 28 февраля в 19.48 поступило сообщение о пожаре в посёлке Болотский на улице Рабочая. Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что горит одна из квартир одноэтажного жилого дома. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пламя на площади 72 кв.м. Пострадало имущество и внутренняя отделка первой квартиры, а также терраса второй квартиры.На пепелище обнаружен труп погибшего мужчины 1974 года рождения, который надышался угарным газом.По предварительной информации, причиной трагедии стала неисправность печного оборудования.На происшествие выезжали 3 единицы техники и 10 человек.