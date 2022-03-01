Соответствующие изменения глава региона Александр Авдеев предложил депутатам Законодательного...

Соответствующие изменения глава региона Александр Авдеев предложил депутатам Законодательного Собрания внести в Закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, из общей суммы дополнительных расходов в 2022 году 890,8 млн рублей предлагается направить на реализацию областных полномочий, 322,4 млн рублей − на решение вопросов местного значения в сфере транспорта и дорожного хозяйства.В частности, на субсидию ГБУ «Владупрадор» на 2022 год предусмотрено 773,2 млн рублей, из них 370,6 млн рублей − из федерального бюджета и 402,6 млн рублей − из областного бюджета. Эти средства направляются на ремонт и содержание автомобильных дорог для достижения показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Акционерному обществу «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», осуществляющему перевозки пассажиров железнодорожным транспортом по маршруту Владимир- Тумская, предлагается выделить 41,85 млн рублей и ещё 75,7 млн рублей − перевозчикам на организацию регулярных перевозок автотранспортом на социально-значимых маршрутах с низким пассажиропотоком: до города Камешково, посёлков имени Воровского и Красное Эхо, деревни Козики, сёл Денятино, Урваново и других населённых пунктов.Муниципалитетам Александр Авдеев предполагает в текущем году направить: – 300 млн рублей − на обновление парка автотранспорта (5 троллейбусов для АО «Управления троллейбусного транспорта» города Коврова, 35 автобусов для автотранспортных предприятий Коврова, Мурома, Гороховецкого, Камешковского, Ковровского, Меленковского, Селивановского и Суздальского районов);− 12,4 млн рублей − дополнительно на ремонт дорог, в том числе ул. Вокзальной в Кольчугино – 9,8 млн рублей, на завершение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) для капремонта моста через р.Мжару по ул.Ленина в Суздале – 2,6 млн рублей; − 10 млн рублей − на завершение работ по строительству дорог с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, в том числе по устройству автомобильного подъезда к посёлку Якимец в Гусь-Хрустальном районе – 8,2 млн рублей и на завершение разработки ПСД по объекту «Строительство автодороги Лучинки − Светильново в Гороховецком районе» − 1,7 млн рублей.Фото: https://stock.adobe.com/ru/