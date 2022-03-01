Астролог Ада Комракова рассказала, что ждет Владимира Зеленского.

Астролог Ада Комракова рассказала, что ждет Владимира Зеленского.Весь мир уже почти неделю следит за тем, что происходит на Украине. Общество, не только российское и украинское, поделилось на два лагеря: кто-то поддерживает все происходящее, а кто-то считает, что спецоперацию нужно остановить.Срок правления нынешнего президента Украины подойдет к концу через два года, в 2024 году. Многие думают, что успеет правитель сделать за это время. А некоторые начинают размышлять о будущем страны, когда руководитель поменяется."Владимир Зеленский вошел в зону повышенной турбулентности, Сатурн в Водолее перешел в десятый дом карьеры и социального статуса в его натальной карте. Поэтому в 2022 году он будет переживать социальную трансформацию, которая завершится в этом же году освобождением от должностных обязанностей", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" .Астролог также объяснил, есть ли у бывшего юмориста план действий на ближайшее будущее. По словам эксперта, их, возможно, у главы нет."Транзит Лилит в Близнецах, что вышла в текущее время на его Асц, приковала к его персоне все мировое сообщество. У него нет конкретной тактики и плана действий, он находится в замешательстве и пытается играть в информационном поле, что не является его сильной стороной", – подытожила Комракова.