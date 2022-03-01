Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о заявлении Брюно Ле Мэра.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался озаявлении Брюно Ле Мэра.Глава Министерства финансов Франции заявил о "тотальнойфинансовой войне" с Россией из-за военной спецоперации на Украине. "Мы собираемсявести полномасштабную экономическую и финансовую войну с Россией — с ВладимиромПутиным, с его правительством — но за последствия будет платить и российскийнарод", – заявил политик.Дмитрий Песков отреагировал на слова главы французского Минфина.Он отметил, что подобные заявления уже делались ранее. "Просто сейчас этовсе сконцентрировано, предельно сконцентрировано. Ну и, что называется, маскисняты", – высказался пресс-секретарь президента.В связи с ситуацией на Украине западные страны вводятжесткие санкции против России. Ограничения сильно затронули финансовую сферу. ГлаваЕврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пакет санкций Евросоюзазатронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании.ЕС полностью закрыл свое воздушное пространство дляроссийских авиакомпаний, в связи с ответными мерами перелеты между РФ истранами Евросоюза приостановлены. Санкции также были введены в отношениинекоторых политиков персонально. Великобритания и Франция также заявили, чтопланируют арестовывать имущество российских олигархов, связанных справительством.