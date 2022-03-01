Оказалось, это сниженная вдвое стоимость.

Оказалось, это сниженная вдвое стоимость.Звезда фильма "Рокки" решил продать свой шикарныйособняк еще в начале прошлого года, попросив за него нескромные 100 с лишниммиллионов долларов. Однако покупатель на такую внушительную сумму не находился,тогда артист решил снизить стоимость. Сначала дом стал стоить 85 миллионов,потом 80. В итоге его приобрела знаменитая певица Адель за 58 миллионовдолларов.Особняк можно смело назвать поместьем, его площадь составляетпочти две тысячи квадратов, а размер участка – 122 сотки. В доме шесть спален,спортзал, гардеробные, санузлы и даже есть сигарная комната. Отдельно стоитдомик для гостей, спа-комплекс, бассейн и огромный гараж на 8 мест. На территориидаже есть собственная художественная студия. Дом принадлежал семье Сталлоне с1998 года.Кстати, в последнее время жизнь певицы Адель сильно изменилась.На некоторое время она уходила со сцены и не выпускала новые альбомы. Недавно произошлотриумфально возвращение артистки. Она похудела на 45 килограмм и сталанеузнаваемой. Ее новый альбом стал самым продаваемым в 2021 году, она посвятилаего своему сыну.