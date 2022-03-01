Россия во все времена приносила мир и порядок на земли современной Украины, считает эксперт.

Россия во все времена приносила мир и порядок на земли современной Украины, считает эксперт.Политолог, историк, политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов заметил, что Малороссия прирастала землями и людьми, когда была союзником России, но распадалась, когда вступала в союзы, направленные против русских. В пример эксперт привел такое событие, как Руина. Так назвали период в Гетманщине, который пришелся на 1657-1687 годы.Те события часто сравнивают со Смутным временем в России. Тогда Малороссия, которая пыталась заключить союз Польшей, Турцией, Крымским Ханством, стала ареной кровопролитных боев и сражений. А в 2014 году Украина, оказавшаяся под сильным влиянием Запада, ступила в глубокий политический кризис, который сопровождается расцветом неонацизма.Руина завершилась благодаря России, одержавшей победу в столкновениях с польскими войсками. Обстановка на территории запорожского войска была стабилизирована принуждением к миру и порядку. Сейчас же проходит спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины, направленная на завершение восьмилетних страданий жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР, ЛНР)."В конечном счете Россия всегда там наводила порядок. Вместе крепли и Россия, и Малороссия, но стоило кому-то там изменить — как, например, гетман Мазепа уже после Руины — сразу начинались стычки, свары", – отметил Корнилов.Напомним, 24 февраля российские войска начали спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как неоднократно заявляли в Минобороны РФ, удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре и инфраструктуре информационных атак. Мирным жителям ничего не угрожает.Всего за несколько дней, согласно заявлению российского ведомства, войска ДНР и ЛНР продвинулись на десятки километров. Например, к 1 марта группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке ВС РФ продвинулась на 61 километр и блокировала населенный пункт Сватово.Украинские войска продолжают обстреливать Донбасс. За сутки они выпускают тысячи снарядов, из-за чего в ДНР и ЛНР гибнут и получают ранения мирные жители, разрушаются жилые дома, детские сады, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры.Из-за происходящего на Украине западные страны ввели всевозможные антироссийские экономические санкции. Примечательно, что в Европе многие осознают, что ограничения больно ударят не только по российскому государству, но и по европейским странам.Однако некоторые политики публично заявили, что выступают против введения санкций против России. Прибегать к ограничениям не планируют, например, Сербия, Молдавия, Турция. Анкара отказалась от санкций, чтобы сохранить диалог с Москвой.Говоря о дипломатии, стоит отметить, что в понедельник, 28 февраля, состоялся первый раунд переговоров России и Украины. Встреча прошла в Гомельской области Белоруссии – недалеко от украинской границы, на берегу реки Припять. Как известно, стороны "определили ряд приоритетных тем", "наметили определенные решения". Следующий этап переговоров, как сообщают СМИ, может состояться в среду, 2 марта.