В пресс-службе компании сообщили о бесперебойной подаче газа.

В пресс-службе компании сообщили о бесперебойной подачегаза.Поставки идут в соответствии с заявками европейскихпотребителей, на сегодняшний день это около 110 миллионов кубометров. "Газпром"осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины вштатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 млнкуб. м на 1 марта", – говорится в сообщении."Газпром" также объявил о начале работы надсовместным проектом с Монголией. По газопроводу "Союз — Восток"топливо будут поставлять в Китай. После начала военной спецоперации на Донбассеи введения ЕС антироссийских санкций, цены на газ повысились на 35%. Европейскиестраны стали использовать запасы, которые закончились за несколько дней. Позже стоимостьснизилась на 15%, но все равно осталась высокой.Санкции Запада касаются многих сфер деятельности государстваи жизни людей. ЕС уже закрыл свое воздушное пространство для России, Ростуризмвывозит граждан из стран Европы. Санкции коснулись практически всех крупныхбанков, Россию также отключили от SWIFT. Компании Visa и Mastercard уже сообщили о готовностиисполнять санкционные меры в отношении некоторых российских институций. Также в"черный список" попали некоторые представители РФ персонально.Ранее "Дни.ру" писали, что страны ЕС готовятсяарестовать имущество российских олигархов, "близких к правительству",о таком решении уже заявили Великобритания и Франция.