Администрацию города Меленки призвали решить вопрос с общественным транспортом до июля 2022...

Администрацию города Меленки призвали решить вопрос с общественным транспортом до июля 2022 года.28 февраля в администрации Владимирской области врио Губернатора Александр Авдеев провёл приём граждан по личным вопросам.Жительница Меленок обратилась к главе региона с просьбой выделить из областного бюджета средства на закупку автобусов для организации муниципальных пассажирских перевозок. Заявительница рассказала, что до 1 октября 2021 года автобусные перевозки по двум маршрутам осуществлял на микроавтобусах «ГАЗель» предприниматель, который прекратил эту деятельность из-за ряда объективных причин. Без автобусного сообщения осталось около 13 тысяч жителей города и прилегающих сельских территорий. Люди вынуждены добираться до работы и социальных объектов пешком или на такси.Глава администрации Меленковского района Андрей Пантелеев сообщил, что в октябре и январе состоялись аукционы на выполнение регулярных перевозок пассажиров по двум городским маршрутам, но заявок не поступило. Он отметил, что Меленковское автотранспортное предприятие не имеет возможности организовать перевозки по маршрутам, которые ранее обслуживал частник, из-за отсутствия резервного подвижного состава. Более того, имеющаяся в автопарке техника значительно изношена и требует хотя бы частичной замены. Вопрос могло бы решить приобретение не менее 6 автобусов.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:«Бесперебойное транспортное обслуживание населения – приоритет. Мы поможем Меленкам максимально быстро возобновить прекращённые пассажирские перевозки. Однако и району нужно увеличить субсидирование этой деятельности, чтобы перевозчики не работали себе в убыток. Конечно, предварительно необходимо проанализировать пассажиропоток, изучить опыт других районов. Маршруты должны работать.»Как сообщает пресс-служба Администрации Владимирской обрасти, Александр Авдеев поручил Департаменту транспорта и дорожного хозяйства области в течение двух месяцев изыскать возможности для выделения Меленкам необходимых средств на приобретение 6 автобусов. Районной администрации рекомендовано произвести закупку техники не позднее июля.Фото: https://pixabay.com/ru/