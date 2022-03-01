Жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, призвали покинуть дома.

Жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, призвали покинуть дома.В Министерстве обороны России заявили, что в скором времени будут нанесены удары по технологическим объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и 72-му главному центру психологических спецопераций в Киеве для пресечения информационных атак против РФ.Российское ведомство призвало граждан Украины, которых украинские националисты привлекают к провокациям, а также жителей украинской столицы, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.По данным Минобороны РФ, за последние дни в несколько раз выросло количество информационных атак на российские государственные учреждения. Россиянам постоянно поступают звонки с угрозами убийством, приходят сообщения о минировании социальных объектов: например, школ, детских садов.Ведомству известно, что информатаки организует 72-й главный центр информационно-вооруженных сил Украины и силы киберопераций СБУ. Они используют аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве, сообщили в Минобороны России.Напомним, на прошлой неделе российские войска начали военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. За происходящим "Дни.ру".