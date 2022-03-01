В этот день двадцать девять лет назад был образован специальный отряд быстрого реагирования...

В этот день двадцать девять лет назад был образован специальный отряд быстрого реагирования "Сунгирь", входящий в Управление Росгвардии по Владимирской области.Всё это время отрядом руководит Андрей Сироткин. В минувшем году СОБР более 40 раз привлекался к участию в спецоперациях. Полиции собровцы передали 50 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Изъяты свыше 20 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. На сегодняшний день СОБР - самое боеспособное и подготовленное подразделение Росгвардии, которое продолжает участвовать в борьбе с терроризмом и экстремизмом, освобождении заложников, силовой поддержке как на территории Владимирской области, так и за её пределами."Вести-Владимир"