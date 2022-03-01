Попытки организовать уличные беспорядки в Москве будут пресекаться. Об этом в своем блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Попытки организовать уличные беспорядки в Москве будут пресекаться. Об этом в своем заявил мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник сообщил, что сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, не поддержавших призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. "Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством", – написал мэр.По его словам, сайты учреждений подвергаются беспрерывным ddos-атакам – большая часть этого потока идет из-за границы. Хакеры транслируют угрозы против нашей страны и призывают выходить на улицы, на граждан идет информационная атака, констатировал Собянин.Мэр отметил, что за этим стоят профессионалы и крупные системные структуры. Атака на страну происходит на фоне экономический санкций против государства и граждан, подчеркнул Собянин."Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое – обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей", – заявил мэр.Он призвал не поддаваться на призывы провокаторов. Эти действия направлены на подрыв управления городов и создание атмосферы хаоса, который не так давно наблюдался в Казахстане, написал Собянин.Мэр предупредил, что попытки организовать уличные беспорядку будут незамедлительно пресекаться."Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет", – подчеркнул градоначальник.Он заверил, что все городские программы будут реализованы – развитие Москвы продолжится. Собянин напомнил, что за свою историю столица много раз переживала сложные времена и всегда побеждала. "Так будет и в этот раз", – пообещал мэр.