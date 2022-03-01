В пятницу Совфед обсудит варианты поддержания российской экономики.

В пятницу Совфед обсудит варианты поддержания российской экономики.Из-за кризиса на Украине Россия неизбежно столкнется с рядом трудностей, к которым была готова. Для этого власти страны предпринимают всевозможные меры.4 марта Совет Федерации рассмотрит вероятность принятия в России антикризисных законов. Это решится на внеочередном заседании. Участники встречи обсудят варианты поддержания экономики России и пути ее развития для того, чтобы как можно менее болезненно почувствовать эффект направленных против нашей страны санкций. Просьбу о проведении заседания направило в Совфед Правительство России.Напомним, ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что Россия зеркально отреагирует на санкции Запада. Он отметил, что страна представит пакет мер поддержки россиян и бизнеса во время действия санкций.Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию. После этого войска ЛНР и ДНР при огневой поддержке вооруженных сил России начали наносить удары по военным объектам Украины. В Минобороны России подчеркнули, что мирное население страны не пострадает. Также отмечается, что Россия не намерена оккупировать Украину.