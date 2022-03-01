Санкционные меры продолжают ужесточаться.

Санкционные меры продолжают ужесточаться.В правительстве Великобритании заявили, что тщательнозанялись списком российских олигархов, попавших под санкции. Министр иностранных дел Элизабет Трасссообщила, что есть вероятность ареста их имущества, находящегося за пределамиРФ. Данные меры принимаются Евросоюзом в связи с проводимой на Украине военнойспецоперацией, сообщает .Аналогичные меры предполагаети Франция. Президент страны Эммануэль Макрон распорядилсяпроверить все активы российских богачей на территории страны и составить списки.После этого будут установлены их связи с правительством РФ. Далее имуществоможет быть изъято."Мывыявим россиян, у которых есть активы во Франции и которые могли бы бытьдобавлены в европейский санкционный список вследствие их близости к российскойвласти, и подготовим юридические инструменты для ареста всех этих активов", – сообщил министрэкономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.Напомним, 24 февраля ВладимирПутин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. В связи с этим страныЗапада стали вводить жесткие санкции против РФ и отдельных еевысокопоставленных политиков.