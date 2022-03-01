Творчество Александра Серова не теряет своей популярности уже много лет. К тому же, исполнитель знаменитой песни Я люблю тебя до слез не дает общественности забывать о себе – его личную жизнь то и дело сотрясают скандалы.

Творчество Александра Серова не теряет своей популярности уже много лет. К тому же, исполнитель знаменитой песни "Я люблю тебя до слез" не дает общественности забывать о себе – его личную жизнь то и дело сотрясают скандалы.В 80-е года песни Александра Серова знал практически каждый – тогда на певца обрушилась не только слава, но и любовь женщин. Несмотря на огромное количество воздыхательниц, супругой знаменитого исполнителя удалось стать только одной женщине – Елене Стебеневой. О единственном браке артиста можно снять захватывающий сериал, но, увы, без счастливого финала.Александр Серов родился в 1954 году и начал увлекаться музыкой уже в раннем детстве. Школьником будущий артист играл на альте в ученическом оркестре, к тому же, самостоятельно освоил фортепиано. После окончания школы Александр поступил в музыкальное училище, а карьеру начал уже после службы на флоте. Несколько лет выступлений в коллективах не принесли артисту славы, зато помогли набраться опыта. В 80-х годах певец начал сольную карьеру и очень быстро стал известным на всю страну.О творческих достижения Александра Серова можно говорить долго, но не менее интересной была и остается его личная жизнь. Вместе с популярностью на артиста обрушилось внимание противоположного пола, к тому же, ему регулярно приписывали несуществующие романы. Какое-то время поклонники были уверены, что исполнитель состоит в отношениях с Ириной Алферовой. К слову, так же думала его будущая супруга Елена Стебнева, с которой артист познакомился на съемках своего клипа.Елена занималась акробатической гимнастикой, а певец искал для съемок девушек, умеющих выполнять трюки. Молодая особа почти ничего не знала об исполнителе, но не смогла устоять перед его чарами – знакомство закончилось проведенной вместе ночью. Сначала Стебнева испугалась, что певец может быть женат на Алферовой, но опасения оказались напрасны. У них завязались отношения.В 1991 году Александр и Елена поженились, а спустя пару лет на свет появилась их дочка Мишель. Увы, рождение ребенка не сделало из Серова примерного семьянина. Супруга артиста много лет терпела его измены и подала на развод только в 2010 году. Певец признался, что уход жены стал для него тяжелым ударом. А его жена заявила, что они уже давно жили как соседи, и обвинила мужа в избиениях.После разрыва с супругой страсти в личной жизни Александра Серова закипели с новой силой. В 2013 году он вышел в свет, трогательно держа за руку 17-летнюю фаворитку – певицу Елизавету Семичастную. Сначала артист заявил, что девушка является его "новой пассией", а потом сообщил, что всего лишь взял молодую исполнительницу к себе на разогрев и теперь ее опекает.Как бы там ни было, новой избранницы у Серова до сих пор не появилось – он называет себя однолюбом. Мишель, дочь артиста, осталась жить со знаменитым отцом после развода родителей и подарила ему уже двоих внуков: Мия появилась на свет в 2020 году, а Макар – всего месяц назад. Иногда Мишель приходится нанимать нянек, ведь ее знаменитый отец не горит желанием часами напролет сидеть с малышам и давно не пускает на порог дома их бабушку. К тому же, Серов не спешит брать внуков на руки, потому что очень суеверен – якобы этого нельзя делать до полугода.Помимо Мишель, у Александра есть внебрачные дети. Несколько лет назад любовница исполнителя Надежда Тилер призналась, что родила от него дочку Кристин после случайной связи. Отцовство исполнителя подтвердилось с вероятностью 99,9 процентов, но Серов отказался признавать взрослую наследницу, а она потребовала от него денег. Совсем другая ситуация сложилась со второй незаконнорожденной дочерью артиста Алисой.С матерью Алисы, поэтессой Валентиной Аришиной, у певца тоже была мимолетная связь. Девушка забеременела и решила оставить ребенка от мужчины, которым давно восхищалась, хотя ей было всего 19 лет. Серов узнал о существовании дочери только спустя годы и признал наследницу, но она не желает даже слышать об отце.