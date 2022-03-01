Срок сдачи объекта - до 1 сентября.

Во Владимире состоялся аукцион по выбору подрядчика для благоустройства парка «Добросельский». Его выиграла компания «Автобан», которая занималась и предыдущими этапами реновации общественного пространства.Итоговая стоимость контракта, если мэрия его подпишет, превысит 74 млн рублей. Срок сдачи объекта - до 1 сентября.Строители займутся устройством плиточного, асфальтового и резинового покрытия, установят ограждение, проведут систему видеонаблюдения и освещение, оборудуют пункт проката спортивного инвентаря, возведут памп-трек.В развитие парка уже вложили более 153 млн рублей.