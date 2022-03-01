В Минобороны России выступили с инициативой. Участникам специальной военной операции, проводимой на Украине, предлагается давать статус ветерана боевых действий. С такой инициативой ..

В Минобороны России выступили с инициативой. Участникам специальной военной операции, проводимой на Украине, предлагается давать статус ветерана боевых действий. С такой инициативой выступило Минобороны России.Соответствующий законодательный проект был обнародован в базе нормативных документов, сообщает . Напомним, специальная военная операция проводится в Донбассе с 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин.