Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что США не хочет конфликта с нашей страной.

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что США не хочет конфликта с нашей страной.1 марта стало известно, власти Украины проконсультируютсяс Госдепом Соединенных Штатов по итогам переговоров с Россией. Сообщается, что официальный Киев не увидел результатов, которые хотела бы получитьНезалежная по итогам беседы, передает. Об этом президент Незалежной Владимир Зеленский.Встреча делегаций двух стран прошла 28 февраля. Она длилась больше пяти часов. Украина и Россия взяли паузу перед вторым раундом переговоров. Как переходить к нему, Незалежная посоветуется с США в ближайшее время.Руководитель пресс-службы Госдепартамента США НедПрайс заявил, что Вашингтон и Киев постоянно общаются по поводу спецоперации на Украине. В настоящее время он надеется, чтоудастся решить, по какому пути надо следовать дальше.Кроме того, в Госдепе отметили, что США считают дипломатию единственным способом разрешенияконфликта и поддерживают Киев на переговорах с Россией. Ведомство заверило, что Вашингтон не хочет конфликта с Москвой и не видитнеобходимости повышать уровень готовности своих сил сдерживания.Также США готовы говорить о смягчении санкций противРоссии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. Она добавила, что для этого наша страна должна сделать шаги на пути деэскалации.