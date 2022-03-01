В Сети продолжают распространять недостоверную информацию о происходящем на Украине.

В Сети продолжают распространять недостоверную информацию о происходящем на Украине.На Украине идет военная спецоперация, которую Россия начала на прошлой неделе. Владимир Путин назвал ее "вынужденной мерой", чтобы защитить Донецкую и Луганскую Народные Республики.Вместе с началом спецоперации в Сети стало появляться много видео о происходящем на востоке Незалежной, правда, не все они правдиво отражают действительность, а некоторые вообще являются фейком. Так, накануне по Интернету разлетелись кадры, на которых показана якобы российская бронетехника, охваченная пламенем.Однако, как позже выяснилось, горящие машины не являются российскими, а то, что зрители увидели на видео – это магия монтажа. На самом деле, авторы роликов просто-напросто использовали кадры горящей украинской военной техники разных лет и накладывали на нее знаки, которые используют наши войска. Кроме того, если посмотреть внимательно, то можно заметить, что номера машин украинские.О том, что на самом деле происходит на территории Незалежной, лучше всего рассказал американский продюсер и писатель Гонсало Лопес, который на данный момент находится в Киеве и честно признается, что опасается за свою жизнь. Но его тревога связана не с тем, что в стране развернута спецоперация. Всему виной толпы людей с оружием в руках, которое им раздали власти города. Он уверен, что владельцами снаряжений стали преступники, которые не боятся грабить людей на фоне происходящего.