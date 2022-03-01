Сооружение намерены поднять до 10 марта.

В Гороховецком районе поднимают затонувший понтонный мост через Клязьму. Сооружение намерены восстановить до 10 марта.В конце января конструкция, соединяющая город и Знаменский женский монастырь, начала тонуть. Под водой оказалось около 20 метров.Для восстановления сообщения местная администрация наняла компанию «Спецбуксир». В середине февраля водолазы подрядчика обследовали объект и наметили план «спасения».«Работы намечены на 1-10 марта. Сейчас усилиями «Гороховецкой МТС» ведётся очистка моста от снега и наледи», - рассказал глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов.