О проведении аварийно-восстановительных работ на понтонном мосту через Клязьму в Гороховце с...

О проведении аварийно-восстановительных работ на понтонном мосту через Клязьму в Гороховце с наступлением теплых дней разговоры идут все чаще.Как сообщает администрация Гороховецкого района Владимирской области, для проведения аварийно-восстановительных работ нужна организация, у которой есть необходимые технические средства и опыт. Подъемом моста займется московская компания ООО «Спецбуксир». 16 февраля специальная водолазная группа данной компании провела обследование затонувшей части моста, по результатам которого был определен план действий и состав необходимых для этого спецсредств.Сами работы планируют проводиться 1-10 марта. В настоящее время силами «Гороховецкой МТС» проводится подготовительная работа: очистка моста от снега и льда, распиловка льда вдоль моста.Фото: Газета "Новая жизнь" Гороховец