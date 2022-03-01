Российские депутаты задумались об запрете суррогатного материнства в РФ.

Российские депутаты задумались об запрете суррогатного материнства в РФ.Депутаты Государственной думы планируют обсудить вопрос о запрете суррогатного материнства на территории РФ. Предложение это поступило от представителей РПЦ. Об этом сообщает портал .С комментарием выступила Нина Останина, которая является депутатом Госдумы по семейным делам. По ее словам, поднять соответствующую тему планируется 24 марта во время заседания парламентариев. Также она сообщила о планировании внести поправки об изъятии соответствующей нормы в законе, посвященном охране здоровья. Депутат считает, что российское общество не должно поддерживать тему продажи новорожденных детей. Причем касаться это должно не только иностранных, но и российских семей. По ее мнению, это осознание уже пришло ко многим в нашей стране. Также она отметила, что поступают предложения о запрете суррогатного материнства на уровне законодательства.Напомним, что ранее представители власти уже высказывали предложения о введении запрета использования суррогатного материнства для рождения детей иностранным семьям. Так, политики ссылались на ряд стран, в которых это запрещено конституцией. К таким государствам относится, к примеру, Швейцария.