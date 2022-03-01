В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

Молодого человека из Владимирской области оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за уклонения от призыва на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба Гусь-Хрустального городского суда.Юноша должен был прийти 10 декабря 2021 года в военный комиссариат, чтобы в дальнейшем отправится на военную службу, но не явился. 25 февраля этого года Гусь-Хрустальным судом было рассмотрено уголовное дело по обвинению уклониста. В качестве наказание мужчине назначили штраф в размере 10 000 рублей. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.Как сообщается в сообщении пресс-службы, суд принял во внимание его молодой возраст, данные о личности молодого человека и обстоятельства.