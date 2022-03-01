Один из них отправится в воспитательную колонию.

В Кольчугино два подростка отправятся в колонию за покушение на сбыт наркотиков. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель регионального СУ СК Мария Серова.В июне 2021 года молодые люди 17 и 18 лет забрали из тайника запрещённое к обороту вещество массой 12,5 граммов. Часть «зелья» они разложили по закладкам. Чуть больше четырёх граммов ребята хранили дома, где их и накрыли сотрудники полиции. Наркотические средства изъяты.На допросе подельники признали свою вину.Суд приговорил 18-летнего парня к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года, а его 17-летний товарищ скоротает следующие 2,5 года в воспитательной колонии.