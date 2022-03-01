Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении...

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в краже.В декабре прошлого года в полицию обратился мужчина, который пояснил, что работает водителем такси и регулярно пользуется мобильным. В какой-то момент он обнаружил, что гаджет пропал.Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личности и местонахождение пассажиров, которые незадолго до пропажи пользовались услугами такси.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска.Как оказалось, парень, покидая салон авто, забрал с собой лежавший на пассажирском сиденье телефон водителя. В дальнейшем он выбросил сим-карты и сбросил настройки, планируя пользоваться им самостоятельно.Похищенный телефон был изъят и возвращен владельцу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/