На допросе он признал свою вину, объяснив поступок финансовыми затруднениями.

В Коврове осуждён сотрудник логистической компании, обвиняемый в присвоении денежных средств работодателя. Об этом рассказали в пресс-службе владимирского Следкома.В августе 2021 года 34-летний руководитель отдела логистики, вместо зачисления денег на счет компании, присваивал их себе. При этом мужчина вносил фиктивные записи в журналы об инкассации. За пять дней злоумышленник похитил около 400 тысяч рублей.Преступление вскрылось. На афериста завели уголовное дело. На допросе он признал свою вину, объяснив поступок финансовыми затруднениями.«Ранее за совершение аналогичного преступления он уже привлекался к уголовной ответственности, но должных выводов не сделал», - добавили в СУ СК.Несмотря на это суд приговорил обвиняемого к 2,5 годам условного срока. Как говорится, бог троицу любит.