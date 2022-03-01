В Коврове вынесли приговор 34-летнему местному жителю. Его признали виновным в присвоении, то есть...

В Коврове вынесли приговор 34-летнему местному жителю. Его признали виновным в присвоении, то есть хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.В августе 2021 года руководитель отдела логистики СДЭК, вместо зачисления денежных средств на счет работодателя, присваивал их себе, при этом вносил фиктивные записи в соответствующие журналы об инкассации.Обвиняемый за пять дней похитил около 400 тысяч рублей. Вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью, объяснив свой поступок финансовыми трудностями. Ранее за совершение аналогичного преступления он уже привлекался к уголовной ответственности, однако должных выводов для себя не сделал.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.Фото: https://stock.adobe.com/ru/