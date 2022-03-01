Без сообщения осталось около 13 тысяч жителей города и сельских территорий.

Врио губернатора Александр Авдеев провёл личный приём граждан. По традиции к главе региона обратились жители из разных городов и районов.Гости из Меленок попросили выделить деньги на закупку автобусов. Предприниматель, который занимался пассажирскими перевозками на двух маршрутах, работал на микроавтобусах «ГАЗель», но он прекратил свою деятельность из-за ряда объективных причин. Без сообщения осталось около 13 тысяч жителей города и сельских территорий.«Люди вынуждены добираться до работы и социальных объектов пешком или на такси», - посетовала женщина.Глава администрации Меленковского района Андрей Пантелеев сообщил, что в октябре и январе были попытки провести аукционы, но заявок не поступило.«Меленковское автотранспортное предприятие не имеет возможности организовать перевозки по маршрутам, которые ранее обслуживал частник, из-за отсутствия подвижного состава. Имеющаяся в автопарке техника изношена и требует хотя бы частичной замены. Требуется не менее шести единиц», - добавил он.Александр Александрович пообещал максимально быстро возобновить курсирование общественного транспорта.Он поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства в течение двух месяцев изыскать возможности для выделения Меленкам средств на покупку 6 автобусов.«Районной администрации рекомендовано произвести закупку машин не позднее июля», - резюмировали в обладминистрации.