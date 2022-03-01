Её госпитализировали в больницу.

В Муроме в одной из квартир дома №118 по улице Московской 8-летняя девочка отравилась бытовым газом. Школьницу госпитализировали в больницу.Как сообщают наши коллеги из , в квартире, где произошла утечка за последние пару лет уже поменялось три собственника. Новые хозяева заехали в конце декабря.Сразу после коммунального ЧП несколько стояков здания отключили от газоснабжения. Десятки жильцов остались без подачи голубого топлива.Управляющая компания заверила, что причину случившегося назовут в первых числах марта, а пока на месте работают специалисты. Они разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.Муромские газовщики уже анонсировали ряд рейдов по городским многоэтажкам.