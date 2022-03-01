Пострадавшая госпитализирована в больницу.

В Муроме возбуждено уголовное дело по факту падения наледи на пенсионерку 1946 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Днём 28 февраля глыба льда рухнула с кровли школы №16 на пожилую женщину, причинив ей травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Пострадавшая госпитализирована в больницу.Выявлено, что с 5 по 28 февраля очистка крыши учреждения не проводилась. Проход по улице Льва Толстого вдоль здания учебного заведения не был ограничен сигнальными лентами.По результатам прокурорской проверки правоохранительные органы завели дело по статье «халатность». Ход расследования находится на контроле городской прокуратуры.