В Муроме пожилая женщина получила серьезные травмы после падения на нее глыбы льда с крыши школы. Сейчас она находится в больнице. «Установлено, что 28 февраля наледь упала с крыши учебного

В Муроме пожилая женщина получила серьезные травмы после падения на нее глыбы льда с крыши школы. Сейчас она находится в больнице. «Установлено, что 28 февраля наледь упала с крыши учебного заведения, причинив пожилой женщине телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Она госпитализирована в местную больницу», – передает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Входе проверки выяснили, что