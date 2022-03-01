В Муроме произошёл очередной случай утечки газа в многоквартирном доме. Об этом сообщил инфопортал...

В Муроме произошёл очередной случай утечки газа в многоквартирном доме. Об этом сообщил инфопортал "Муром24".Сегодня стало известно, что в одной из квартир дома № 118 по улице Московской газом отравился несовершеннолетний ребёнок. В итоге восьмилетнюю школьницу госпитализировали.В квартире, где произошла утечка за 2,5 года поменялся третий хозяин. Новые собственники въехали в 20-х числах декабррея.Как говорят уполномоченные органы, одной из причин чрезвычайного происшествия могла стать халатность самих собственников жилых помещений. После происшествия от газоснабжения в срочном порядке были отключены несколько стояков. В итоге, десятки квартир в настоящий момент остаются без коммунальной услуги.Фото: https://pixabay.com/ru/