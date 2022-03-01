Муромской прокуратурой проведена проверка по факту падения наледи с крыши здания средней...

Муромской прокуратурой проведена проверка по факту падения наледи с крыши здания средней общеобразовательной школы №16 города Мурома на местную жительницу 1946 года рождения.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 28 февраля наледь упала с крыши учебного заведения, причинив пожилой женщине телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Она госпитализирована в местную больницу.Проверочными мероприятиями выявлено, что с 5 по 28 февраля 2022 года очистка крыши школы не проводилась. На момент происшествия проход по ул. Л. Толстого вдоль здания учебного заведения каким-либо образом, в том числе сигнальными лентами, ограничен не был.В этой связи материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании за халатность.По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.В настоящее время производится предварительное расследование, его ход находится на контроле городской прокуратуры.Фото: https://pixabay.com/ru/