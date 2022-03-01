Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков объяснил, что ждет ДНР и ЛНР.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков объяснил, что ждет ДНР и ЛНР.Сенатор отметил, что эти республики "получат возможность нормальноразвиваться", поскольку у них есть очень большой экономический потенциал. Он считает, что ДНР и ДНР могут быть вполне самодостаточными.Сергей Цеков уверен, что они будут зарабатывать достаточносредств на свое содержание, при этом сохраняя свою историю, культуру и ценности. "Республики получат возможность легально выстраивать экономические,политические, социальные связи с Россией. Люди будут свободно передвигаться", – отметил сенатор.Цеков подчеркнул, что главное – то, что ДНР и ЛНР достигли мира на своей земле. Он добавил, что для России этолегальные союзники, которые любят нашу страну и защищали ее с оружием вруках. "То, что мы их признали – это большая справедливость", – констатировал сенатор."Для мира это очередная оплеуха, что нельзя так поступать слюдьми, которые хотят самоопределиться", – убежден Цеков. Он полагает, что признание независимости ДНР и ЛНР заставит США пересмотреть свою внешнюю политику.Напомним, 21 февраля из-за обостренной ситуации российские власти решили признать независимость Луганской и Донецкой народных республик. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации.