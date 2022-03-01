В понедельник, 28 февраля, в Судогодском районе в квартире двухквартирного жилого дома мужчина погиб во время пожара. Он надышался угарным газом. «К сожалению, вызов в пожарную охрану был

В понедельник, 28 февраля, в Судогодском районе в квартире двухквартирного жилого дома мужчина погиб во время пожара. Он надышался угарным газом. «К сожалению, вызов в пожарную охрану был совершён поздно, и по прибытии было установлено, что происходит пожар в одной из квартир двухквартирного деревянного одноэтажного жилого дома. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади