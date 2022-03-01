28 февраля в 19.48 в поселке Болотский Судогодского района горел двухквартирный жилой дом. На...

28 февраля в 19.48 в поселке Болотский Судогодского района горел двухквартирный жилой дом.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. К сожалению, вызов в пожарную охрану был совершён поздно, и по прибытии было установлено, что происходит пожар в одной из квартир двухквартирного деревянного одноэтажного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 72 кв.м. – пострадало имущество и внутренняя отделка первой квартиры и терраса второй квартиры.К сожалению, в ходе тушения во второй квартире было обнаружено тело погибшего мужчины 1974 г.р.Дознаватели МЧС России устанавливают причины произошедшего. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность печного оборудования в первой квартире. Жилец успел своевременно покинуть помещение, жилец второй квартиры, к сожалению, успел надышаться угарным газом.Фото: https://33.mchs.gov.ru/