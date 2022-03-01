В Суздале готовятся к проведению очередного фестиваля анимационного кино, уже 27-го по счету. Он...

В Суздале готовятся к проведению очередного фестиваля анимационного кино, уже 27-го по счету. Он должен стартовать 16 марта.Среди его участников и детская студия "Начало" из Владимира. Ею руководит заслуженный работник культуры Тамара Джулай. На конкурс ребята прислали свой мультик "Сказку о бумажном самолетике". Это посвящение всем героям Великой Отечественной войны.Тамара Джулай, руководитель детской студии "Начало" Владимирского киноцентра, заслуженный работник культуры РФ:- В этом году на конкурс было подано около 400 заявок от 128 студий нашей страны и совсем недавно жюри подвело итог. и наш сообщили, что фильм нашей киномастерской "Сказка о бумажном самолетике " стал вошел в финальную программу. Впервые в этом году конкурс пройдет при поддержке Фонда Президентских грантов.