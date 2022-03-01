В Суздальском районе вынесли приговор 36-летнему и 29-летнему местным жителям за незаконное выращивание конопли. «Судом установлено, что весной 2021 года мужчины высадили на трех участках в

В Суздальском районе вынесли приговор 36-летнему и 29-летнему местным жителям за незаконное выращивание конопли. «Судом установлено, что весной 2021 года мужчины высадили на трех участках в незаметных местах, неподалеку от населенного пункта ранее приобретенные через сеть «Интернет» семена конопли в количестве не менее 40 штук. После этого они осуществляли уход за растениями, намереваясь в дальнейшем