Глава города Андрей Шохин отчитался перед депутатами Горсовета о результатах работы в 2021 году. Рассказал и о работе общественного транспорта. Только вот по этой теме доклад Шохина был
<a href="https://33live.ru/novosti/01-03-2022-v-torgax-na-postavku-avtobusov-dlya-vladimira-mestnyj-proizvoditel-ne-uchastvuet.html" target="_blank">В торгах на поставку автобусов для Владимира местный производитель не участвует?</a> - Глава города Андрей Шохин отчитался перед депутатами Горсовета о результатах работы в 2021 году. Рассказал и о работе общественного транспорта. Только вот по этой теме доклад Шохина был
[url=https://33live.ru/novosti/01-03-2022-v-torgax-na-postavku-avtobusov-dlya-vladimira-mestnyj-proizvoditel-ne-uchastvuet.html]В торгах на поставку автобусов для Владимира местный производитель не участвует?[/url] - Глава города Андрей Шохин отчитался перед депутатами Горсовета о результатах работы в 2021 году. Рассказал и о работе общественного транспорта. Только вот по этой теме доклад Шохина был