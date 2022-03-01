Глава города Андрей Шохин отчитался перед депутатами Горсовета о результатах работы в 2021 году. Рассказал и о работе общественного транспорта. Только вот по этой теме доклад Шохина был

Глава города Андрей Шохин отчитался перед депутатами Горсовета о результатах работы в 2021 году. Рассказал и о работе общественного транспорта. Только вот по этой теме доклад Шохина был выдержан в позитивном ключе. Как ввели единый проездной для автобусов и троллейбусов, безналичную оплату проезда, оптимизировали маршруты и оборудовали электронные табло на остановках. Благодать да и только.