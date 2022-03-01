В Юрьев-польском районе местный житель неоднократно предоставлял недостоверные сведения о своих доходах для получения субсидий на коммунальные услуги. На него возбудили уголовное дело.

В Юрьев-польском районе местный житель неоднократно предоставлял недостоверные сведения о своих доходах для получения субсидий на коммунальные услуги. На него возбудили уголовное дело. «Будучи надлежащим образом предупрежденным об ответственности за предоставление ложных сведений, влияющих на право получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, с августа 2019 года по июль 2021 года злоумышленник незаконным