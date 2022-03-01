В феврале 2022 года прокуратура Юрьев-Польского района провела проверку исполнения...

В феврале 2022 года прокуратура Юрьев-Польского района провела проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства в сфере получения гражданами субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.Как оказалось, местный житель неоднократно предоставлял в ГКУ Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по Юрьев-Польскому району» недостоверные сведения о своих доходах в сторону занижения реальных сумм.За предоставление ложных сведений, влияющих на право получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, с августа 2019 года по июль 2021 года злоумышленник незаконным путем получил доход в сумме около 70 тыс. рублей.В этой связи, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, материалы проверки переданы в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами или иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо недостоверных сведений).По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.Фото: https://pixabay.com/ru/