В феврале 2022 года прокуратура Юрьев-Польского района провела проверку исполнения...
В феврале 2022 года прокуратура Юрьев-Польского района провела проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства в сфере получения гражданами субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Как оказалось, местный житель неоднократно предоставлял в ГКУ Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по Юрьев-Польскому району» недостоверные сведения о своих доходах в сторону занижения реальных сумм.
За предоставление ложных сведений, влияющих на право получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, с августа 2019 года по июль 2021 года злоумышленник незаконным путем получил доход в сумме около 70 тыс. рублей.
В этой связи, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, материалы проверки переданы в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами или иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо недостоверных сведений).
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.
Фото: https://pixabay.com/ru/