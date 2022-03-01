Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Донбасс, мы с тобой! МыВместе. Владимирская область...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Донбасс, мы с тобой!МыВместе. Владимирская область принимает переселенцев с Донбасса. Какую поддержку получили люди?- Принципиальное решениеЛишний этаж? Выход - демонтаж. Проблема дольщиков многоквартирного дома в Коммунаре сдвинулась с "мёртвой точки".- В яблочко!И как всегда попадать в цель? Секреты стрельбы из лука и арбалета от суздальских хранителей традиции.