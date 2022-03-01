Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Донбасс, мы с тобой!
МыВместе. Владимирская область...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Донбасс, мы с тобой!
МыВместе. Владимирская область принимает переселенцев с Донбасса. Какую поддержку получили люди?
- Принципиальное решение
Лишний этаж? Выход - демонтаж. Проблема дольщиков многоквартирного дома в Коммунаре сдвинулась с "мёртвой точки".
- В яблочко!
И как всегда попадать в цель? Секреты стрельбы из лука и арбалета от суздальских хранителей традиции.