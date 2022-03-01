Черт говорит Богу:
- Слушай, что у тебя на Земле творится!? Разврат, бардак, содом и гоморра!
- Ты словами то не бросайся!
- Могу доказать!
И с этими словами Черт летит на Землю, превращается в симпатичную девку и ложится, раздвинув ноги, прямо около церкви. Мимо идет монах. Девка ему:
- Возьми меня!
Монах смотрит никого рядом нет, задрал рясу, оприходовал девку и пошел дальше.
Девка превращается обратно в Черта, летит к Богу и говорит:
- Ну, что видишь теперь какой у тебя бардак на Земле?
Бог превращается в монаха и говорит:
- Вот так мы вас, чертей, е%али и е%ать будем!
еще анекдот!