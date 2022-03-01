Сегодня стартует Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников по финансовой грамотности. В...

Сегодня стартует Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников по финансовой грамотности.В игровой форме ребята с первого по девятый классы получат знания о базовых понятиях и принципах финансовой грамотности. Олимпиада научит планировать бюджет, разовьет критическое мышление и поможет проявить лидерские качества. Для участия родителям или учителям нужно зарегистрировать ребёнка на платформе Учи.ру.