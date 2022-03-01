Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу...

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру в результате реализации оперативных материалов выявлен факт присвоения денежных средств, принадлежащих муниципальному учреждению. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Полицейские установили, что 49-летний местный житель, занимающий должность директора «Центра культуры и искусства на Соборной» (бывший Дом офицеров), используя служебное положение, фиктивно трудоустроил на вакантные должности несколько граждан. Начисленную им заработную плату фигурант присваивал и распоряжался ею по своему усмотрению.Ущерб, причиненный бюджету муниципального учреждения противоправными действиями, составил более 850 00 рублей.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).