На месте работают сотрудники экстренных служб.

Во Владимире около 15:40 эвакуировали сотрудников и посетителей фитнес-клуба «Атмосфера». Владимирцы пишут, что на улице возле офисного здания оказалось 150-300 человек.По предварительной информации от директора клуба Андрея Серана, людей вывели из-за сообщения о минировании. На месте работают сапсатели МЧС, полиция, дежурят автомобили скорой помощи.В пресс-службах ведомств пока не комментируют подробности инцидента.