1 марта в 11:18 во Владимире на проспекте Ленина загорелась ГАЗель. Пожарно-спасательные...

1 марта в 11:18 во Владимире на проспекте Ленина загорелась "ГАЗель".Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение кабины автомобиля. Пожарные не допустили распространения огня, и оперативно ликвидировали пожар на 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На пожар выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/