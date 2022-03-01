Во Владимире в историческом музее Богородице-Рождественского монастыря открылась экспозиция,...

Во Владимире в историческом музее Богородице-Рождественского монастыря открылась экспозиция, посвящённая 780-летию Ледового побоища.Экспонаты передали представители Областного казачества. Ежегодно их исторический клуб "Рыцарское копьё" участвует в реконструкции битвы на месте, где произошла битва с рыцарями ливонского ордена - в деревне Самолва на берегу Чудского озера. Кольчуга, в которой сражались русские воины, могла достигать по весу от пятнадцати до тридцати килограммов. Она хорошо защищала от рубящих ударов, а вот от стрел – не всегда.Владимир Фомичев, помощник атамана "Военно-патриотического союза казаков Владимирской области":- Вот с такими острыми наконечниками, бронебойная стрела. Она непосредственно протыкает кольчугу. А с такими наконечниками – для поражения коней. Потому что выцеливать всадника, закованного в доспехи со щитом намного тяжелее, а с конем он представлял более крупную мишень.В епархиальном музее есть уникальные экспонаты - как подлинные находки, обнаруженные на территории монастыря, так и реконструкции предметов 13 века, в том числе оружие и одежда. Гости выставки смогут увидеть доспехи участников Ледового побоища - русской дружины и рыцарей Ливонского ордена.