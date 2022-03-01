Владимирцы продолжают собирать гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донбасса. Товары...

Владимирцы продолжают собирать гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донбасса.Товары первой необходимости, одеяла, шампуни, предметы гигиены. Очередная партия гуманитарной помощи доставлена сегодня от представительства главы Чеченской республики во Владимирской области. По словам Руслана Ханарикова, как только в регион прибыли первые жители ДНР и ЛНР, он позвонил в областную приёмную "Единой России" и предложил помощь."Вести-Владимир"