Задача конференции, сообщают ее организаторы - создание благоприятных условий для развития бизнеса,...
<a href="https://33live.ru/novosti/01-03-2022-vo-vladimire-startuet-vserossijskaya-konferenciya-zabiznes-v-kotoroj-primet-uchastie-vrio-gubernatora-aleksandr-avdeev.html" target="_blank">Во Владимире стартует Всероссийская конференция ЗаБизнес, в которой примет участие врио губернатора Александр Авдеев</a> - Задача конференции, сообщают ее организаторы - создание благоприятных условий для развития бизнеса,...
[url=https://33live.ru/novosti/01-03-2022-vo-vladimire-startuet-vserossijskaya-konferenciya-zabiznes-v-kotoroj-primet-uchastie-vrio-gubernatora-aleksandr-avdeev.html]Во Владимире стартует Всероссийская конференция ЗаБизнес, в которой примет участие врио губернатора Александр Авдеев[/url] - Задача конференции, сообщают ее организаторы - создание благоприятных условий для развития бизнеса,...