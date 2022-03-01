Задача конференции, сообщают ее организаторы - создание благоприятных условий для развития бизнеса,...

Задача конференции, сообщают ее организаторы - создание благоприятных условий для развития бизнеса, снятия административных и других барьеров на пути предпринимательских инициатив. А так же укрепление сотрудничества с правоохранительными органами, повышения уровень доверия бизнеса к власти.