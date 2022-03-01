В компании заверили, что произошел технический сбой и пообещали вернуть стоимость проезда.

В первый день весны во Владимире из-за технического сбоя не работают транспортные карты «Ситикард». Утром горожане не смогли проехать на работу по единым проездным.Соцсети первыми приняли на себя волну народного гнева. Людей возмутило, что организация не предупредила экипажи перевозчиков. Результат - скандалы на тему «плати или выходи». Негатив вылился и в сторону офиса фирмы, до которого владимирцы не смогли дозвониться, чтобы уточнить причину отказа в оплате.«Сегодня по техническим причинам некоторые пассажиры столкнулись с невозможностью оплатить проезд новым проездным билетом. Если оплата проезда проведена иным способом, то вы можете обратиться в пункт обслуживания «Ситикард» и, предъявив билет, возместить стоимость. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы. В ближайшее время платежные средства начнут работать в штатном режиме. Приносим извинения за неудобства», - пояснили в пресс-службе компании-оператора.Напомним, с марта единый проездной билет подорожал с 1500 до 1700 рублей. Лимит ограничили до 100 поездок на всех автобусных и троллейбусных маршрутах.Добавим, что если к вашему платёжному сервису Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay привязана карта Visa или Mastercard российского банка, попавшего под санкции, то в оплате проезда телефоном будет отказано. Однако бесконтактная оплата самой картой по-прежнему должна работать.