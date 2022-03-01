Днем во вторник, 1 марта, во Владимире загорелась газель. Никто не пострадал. «В 11-18 01 марта 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре

Днем во вторник, 1 марта, во Владимире загорелась газель. Никто не пострадал. «В 11-18 01 марта 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля по адресу: г. Владимир, проспект Ленина, у д. 74. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение кабины